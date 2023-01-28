قيادات في الحشد تناقش أوضاع نينوى الأمنية

2023/01/28 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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ناقشت قيادات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، استقرار الوضع الامني وادامة التنسيق مع باقي القوات الامنية في محافظة نينوى.

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