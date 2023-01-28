وزير التربية يوجه بسحب يد الشركات المتلكئة بمشروع رقم واحد

2023/01/28 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، بسحب يد الشركات المتلكئة بمشروع رقم واحد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري عقد اجتماعاً موسعاً مع إدارة مشروع الوزارة رقم واحد اليوم، بحضور مدير عام التخطيط صفاء الجابري؛ لمناقشة تفعيل ملف الأبنية المدرسية".

واضافت أن "الوزير وجه بسحب يد الشركات المتلكئة في المشروع وحث الشركات الأخرى على إنهاء المشاريع المستلمة بعد حل القضايا العالقة بشكل عاجل خلال العام الحالي".

وأكد الجبوري بحسب البيان، أن "الخطة الموضوعة ثبتت تَسَلُّم 200 مدرسة ضمن مشروع الوزارة رقم واحد هذا العام "، موضحاً بأن "عملية الإعفاء من المشروع و أقسامه مستمرة، وأن الخميس الماضي شهد انطلاق العمل في بعض المشاريع المتلكئة".

واختتم الاجتماع بقوله، أنه "سيبقى المتابع الأول والراصد للمشروع يومياً من الصباح لغاية ساعات الليل المتأخرة وصولاً إلى حلٍ نهائي في موضوع الأبنية المدرسية و توفير بيئة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلبة".

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