مستشاره يتحدث عن نتائج مهمة لزيارة السوداني إلى فرنسا

2023/01/28 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رأى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى فرنسا خلال هذه المرحلة "مهمة جداً" للعراق.

وقال صالح، لـ(بغداد اليوم)، إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى فرنسا خلال هذه المرحلة مهمة جداً، خصوصاً ان هذه الزيارة سوف تخلق رؤى اقتصادية للتنمية المستدامة للعراق، وهذه الزيارة سوف تفتح أبواب اقتصادية أوروبية كبيرة وكثيرة للعراق".

وأضاف ان "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى فرنسا، حققت نجاحا كبيرا، خصوصاً بعد الاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وباريس، فهذا الزيارة سيكون لها نتائج مهمة على المستقبل القريب والبعيد، كما هي ستكون محطة نحو علاقات جديدة وقوية ما بين العراق وعدد من الدول الأوروبية الكبيرة".

وقبل يومين أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مع الجانب الفرنسي.

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