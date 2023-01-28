رد فعل عاطفي.. استمع إلى مواساة بايدن لوالدي تايري نيكولز ضحية عنف الشرطة

2023/01/28 | 17:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع والدي الأمريكي الأسود الذي توفي متأثرًا باعتداء الشرطة عليه، تايري نيكولز، وفقًا لمقطع فيديو نشره مراسل من صحيفة "واشنطن بوست" على تويتر، حيث تحدث بايدن عن وفاة زوجته وابنه وابنته في الفيديو القصير لما قال المراسل إنه من مكالمة مدتها 10 دقائق.

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