2023/01/28 | 17:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر احمد معلة || بس الله اليعلم بحوالي || ليلة شعر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MF6bW6G_Hro
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر احمد معلة || بس الله اليعلم بحوالي || ليلة شعر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشاعر احمد معلة || بس الله اليعلم بحوالي || ليلة شعر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).