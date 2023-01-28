حقيقة اللقطات المتداولة لاعتداء الكنيس اليهودي في القدس

2023/01/28 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالموازاة مع تصاعد وتيرة العنف في القدس الشرقية، تداولت عدة صحف معلومات مضللة على المنصات الاجتماعية، تخللتها تعليقات لا تمت بصلة للأخداث التي عرفتها المنطقة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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