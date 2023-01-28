2023/01/28 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخبير في سوق المال محمد المندلاوي، السبت، عن عودة جزئية لنشاط مكاتب الصيرفة في محافظة ديالى.

وقال المندلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك عودة جزئية لنشاط مكاتب الصيرفة في ديالى بعد جمود استمر 5 ايام متتالية بسبب عدم وضوح الرؤية حيال اسعار صرف الدولار بشكل مباشر”.

واضاف، ان “اسعار البيع تتراوح حاليا من 164-162 فيما اسعار البيع تتراوح من 158-161 اي هناك فرق بين مكتب واخر”، لافتا الى ان “العودة تأتي بسبب وجود انشطة تجارية تستلزم الحصول على الدولار منها الصفقات بين التجار وسوق بيع وشراء السيارات وانشطة اخرى”.

واشار المندلاوي الى ان “النشاط لايزال محدود جدا ولكنها بداية لعودته بعد توقف شبه شامل في الايام الاخيرة”.

وشهدت ديالى توقفل شبه تام عن بيع وشراء الدولار عقب قرار اعفاء مدير البنك المركزي واعتقل بعض تجار العملة في بغداد الاسبوع الماضي.

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