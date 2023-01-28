العراق والمغرب يبحثان امكانية توقيع مذكرة تبادل المحكومين

2023/01/28 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم السبت، وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء بحسب بيان لمجلس القضاء “التعاون بين البلدين في الاختصاص القضائي وامكانية توقيع مذكرة تبادل المحكومين وتبادل الزيارات القضائية للمختصين في البلدين الشقيقين”.

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