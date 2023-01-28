المحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار الغاء تحويل الأموال لإقليم كردستان: يهدف لبناء الدولة ومنع تجاوز الدستور

2023/01/28 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم

السبت، توضيحا حول قرارها الصادر بشأن

المستحقات المالية التي ترسلها الحكومة

المركزية إلى إقليم كردستان، مبينة، أن

القرار يهدف لبناء الدولة ولا يستهدف

فئة من المجتم

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