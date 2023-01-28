2023/01/28 | 18:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يؤكد اهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يؤكد اهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يؤكد اهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).