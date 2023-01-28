2023/01/28 | 18:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت السلطات في الهند، اليوم السبت، إن طائرتين مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي تحطمتا في ولاية ماديا براديش وولاية راجاستان الصحراوية المجاورة.وقال”إيه.كيه فيرما” وهو مسؤول محلي في ولاية ماديا براديش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحطم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحطم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحطم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).