السوداني يبارك إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق

2023/01/28 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي في المغرب

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إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي في المملكة المغربية السيد ناصر بوريطة والوفد المرافق له.

ونقل الوزير المغربي تحيات العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، و رغبته في أن تنتقل العلاقة بين البلدين إلى مراحل متقدمة من التعاون المثمر.

وبارك السيد السوداني إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق، بعد سنوات من إغلاقها، مؤكداً اهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات مع المغرب في ملف مكافحة التطرّف والإرهاب، وفي مجالات التعاون الاقتصادي، والزراعي والمصرفي، فضلاً عن آفاق التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتعليم والسياحة والثقافة.

وشهد اللقاء التأكيد على استئناف العمل في اللجنة المشتركة بين العراق والمغرب، وتحديد موعد لانعقاد المُنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال بين المغرب والعراق، ووضع تسهيلات متبادلة لمنح سمات الدخول بين البلدين.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

28-كانون الثاني -2023

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