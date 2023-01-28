2023/01/28 | 18:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، السبت، إن تسليم...

ظهرت المقالة موسكو تحذر العالم من اقتراب نشوب حرب عالمية ثالثة أولاً على المسلة.

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