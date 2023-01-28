2023/01/28 | 18:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، وزير الشؤون الخارجية...

ظهرت المقالة السوداني: أهمية تعزيز العلاقات مع المغرب بالمجالات الاقتصادية والمصرفية أولاً على المسلة.

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