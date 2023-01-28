مباحثات عراقية مغربية بشأن انعقاد المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال

2023/01/28 | 18:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي في المغرب ناصر بوريطة.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن "الوزير المغربي نقل رغبة العاهل المغربي الملك محمد السادس في أن تنتقل العلاقة بين البلدين إلى مراحل متقدمة من التعاون المثمر".

وبارك السوداني، "إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق، بعد سنوات من إغلاقها"، مؤكداً "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات مع المغرب في ملف مكافحة التطرّف والإرهاب، وفي مجالات التعاون الاقتصادي، والزراعي والمصرفي، فضلاً عن آفاق التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتعليم والسياحة والثقافة".

وشهد اللقاء، "التأكيد على استئناف العمل في اللجنة المشتركة بين العراق والمغرب، وتحديد موعد لانعقاد المُنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال بين المغرب والعراق، ووضع تسهيلات متبادلة لمنح سمات الدخول بين البلدين".

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