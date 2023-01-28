ارتفاع تكلفة الطاقة يجبر عشرات المصانع الفرنسية على الإغلاق

2023/01/28 | 18:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تسببت أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا في إغلاق تام لمصانع عدة في فرنسا، وتعليق النشاط في مصانع أخرى، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء، التي تضاعفت مرات عدة.

وأبرز هذه المصانع "كوفيجو" للمنتجات الغذائية، ومصنع "دوراليكس" للصناعات الزجاجية الذي عانى من ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة اللازمة لتذويب الزجاج قبل صبه في قوالب جاهزة لصنع أوان هي المنتج الأشهر لهذه العلامة التجارية.

وقال لويس لاكونا، مدير مصنع دور اليكس: "شبح الإغلاق بات يهدد صناعة السيارات التي تضررت بسبب التضخم وضعف المبيعات ونقص قطع الغيار والتوجه نحو السيارات الكهربائية، إضافة إلى أزمة الطاقة، وهو ما أدى إلى تعالي أصوات النقابات مطالبة بحماية العمال".

بدوره، قال فابريس كودور، الناطق باسم نقابة العمال في قطاع الطاقة: "الحكومة الفرنسية خصصت 24 مليار يورو عام 2022 45 مليارا في 2023 لحماية المستهلك في فرنسا من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن هذه الإجراءات تنطبق على الأسر لا على المصانع والشركات التي تعاني من تضاعف تكلفة فواتير الكهرباء والغاز لدرجة أثقلت كاهلها".

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