قتلى ومصابين في قصف روسي على شرق أوكرانيا

2023/01/28 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قُتل 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران على الأقل بعد أن قصفت القوات الروسية حيا سكنيا في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا، وذلك حسبما قال حاكم المنطقة، اليوم السبت.وكتب الحاكم بافلو كيريلينكو، على تطبيق المراسلة تيليغرام، أن أضرارا لحقت بأربعة مبان سكنية وفندق، وأن رجال الإنقاذ ومسؤولي الشرطة في الموقع “يوثقون جريمة أخرى ارتكبها […]

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