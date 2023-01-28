بعد 18 عاما على إغلاقها.. المغرب يعيد فتح سفارته في بغداد

2023/01/28 | 18:50 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد المغرب، اليوم السبت، فتح سفارته في العاصمة العراقية بغداد، بعد إغلاق دام نحو 18 عاما.

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