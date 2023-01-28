نائب يكشف عن خطوات جدية لتخفيض سعر صرف الدولار

2023/01/28 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب حسين السعبري، اليوم السبت، عن خطوات جدية للبرلمان من اجل تخفيض سعر صرف الدولار.

وقال السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إرتفاع اسعار الصرف يؤثر على جميع شرائح الشعب العراقي”، مضيفاً: “التقينا قبل يومين مع محافظ البنك المركزي علي العلاق واكد لنا جدية العمل لتخفيض سعر الصرف واستقراره”.

وتابع: “هناك خطوات مشتركة مع الحكومة من جانب ومع البنك الفيدرالي الامريكي من جانب اخر وللسوق والتجار، ووجهنا لهم دعوة الى اختزال السوق والوقت لان الوضع بدأ بالضغط تجاه الجمهور العراقي”.

وشهد العراق خلال ما يقارب الشهر ارتفاعاً كبيراً بسعر صرف الدولار في البلاد مما لامس الـ 170 الف ليبقى يتراوح بين 157 و167 الف لكل مائة دولار.

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