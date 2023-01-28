هذه أعراضه المبكرة.. ماذا تعرف عن مرض “باركنسون”؟

2023/01/28 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف أن مرض باركنسون هو حالة تؤثر على الدماغ، يسبب مشاكل مثل الاهتزاز والتصلب التي تزداد سوءا بمرور الوقت.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج لهذه الحالة، إلا أن اكتشاف العلامات مبكرا يمكن أن يساعد في السيطرة على المرض.

وبحسب ” الصن” البريطانية، قال مجموعة من المسعفين في جامعة كاوناس للتكنولوجيا، بلتوانيا إنك قد تتمكن من سماع إحدى أولى علامات مرض باركنسون.

وكشفت أبحاثهم أن مرضى باركنسون في مراحله المبكرة يميلون إلى التحدث بنبرة أكثر هدوءا ورتابة.

ومن أجل اختبار ذلك، استخدم الأطباء الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الكلام.

تم وضع المشاركين في مكان عازل للصوت حيث قام ميكروفون بتسجيل حديث الأشخاص المصابين بباركنسون وبدونه.

ثم استمعت الخوارزمية المعدة لهذا الغرض إلى الكلام لاكتشاف التغييرات الطفيفة التي قد لا تتمكن الأذن البشرية من التقاطها.

وجد المسعفون أيضا أن المصابين بمرض باركنسون قد يتحدثون أيضًا بطريقة أبطأ وأكثر عشوائية.

ريتايس ماسكيلوناس، الباحث في جامعة كاوناس للتكنولوجيا قال: “نحن لا نخلق بديلاً للفحص الروتيني للمريض، طريقتنا مصممة لتسهيل التشخيص المبكر للمرض وتتبع فعالية العلاج”.

بينما وجد الخبراء أن التغيير في الكلام قد يكون أحد الأعراض، فإن هيئة الصحة البريطانية تنص على أن هناك ثلاث علامات رئيسية للحالة:

الاهتزاز اللاإرادي لأجزاء معينة من الجسم، والمعروف باسم الرعاش.

حركة بطيئة

تصلب العضلات وانعدام مرونتها

وتنص الإرشادات على أن الشخص المصاب بهذه الحالة قد يعاني أيضا من مجموعة واسعة من الأعراض الجسدية والنفسية الأخرى، ويمكن أن يشمل ذلك: الاكتئاب والقلق.

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