2023/01/28 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم

السبت، فتح باب استقبال طلبات المشاركة

في النسخة الرابعة، لبطولة دون 23 عاماً،

والمحددة بمواليد عام 2001 في العراق خلال

شهر حزيران المقبل.

وذكر بيان للاتحاد، تلقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتح باب المشاركة في بطولة غرب آسيا الرابعة دون 23 عاماً في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتح باب المشاركة في بطولة غرب آسيا الرابعة دون 23 عاماً في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).