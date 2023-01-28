شعر بها سكان بغداد.. هزة أرضية تضرب ديالى

2023/01/28 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية

والرصد الزلزالي، اليوم السبت، حدوث

هزة أرضية في قضاء مندلي من محافظة

ديالى.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الهزة الأرضية سجلت في

تمام الساعة 04:5

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