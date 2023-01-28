من بينها السياحة.. السوداني يبحث تبادل الخبرات مع المغرب في 8 مجالات

2023/01/28 | 19:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، لوزير الشؤون

الخارجية والتعاون الأفريقي في المغرب،

ناصر بوريطة، على اهمية تبادل الخبرات

مع بلاده في مكافحة التطرّف والإرهاب.

وذكر مكتب السوداني

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