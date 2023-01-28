السفيرة الأميركية بعد اجتماع الحزبين الكرديين: البيت الموحد يقود دائما إلى الازدهار

2023/01/28 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت السفيرة الأميركية في بغداد، آلينا رومانوسكي، اليوم السبت، على اجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، في السليمانية.

وقالت رومانوسكي، عبر تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "‏نرحب بالخطوات التي اتخذها شركائنا في إقليم كردستان العراق بإصلاح علاقاتهم الداخلية والتي ستعود بالمنفعة على ناسهم.



بالعمل معا يمكنهم بناء ‎عراق كردستان منطقة اكثر مرونة".

وأردفت: "البيت الموحد يقود دائما إلى الازدهار".

والتقى وفودا الحزبين الديمقراطي والوطني اليوم في مدينة السليمانية، واتفقا على عقد اجتماع آخر للوفدين "في المستقبل القريب"، بحسب بيان مشترك لهما صدر مساء اليوم.

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