2023/01/28 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الإطاحة بمسؤول اغتيالات ما يسمى "ولاية شمال بغداد" التابعة لتنظيم داعش.وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قوة من استخبارات اللواء 27 / الفوج الثاني (المهمات الخاصة)، تمكنت من الإطاحة بمسؤول مفارز الاغتيالات بما يسمى “ولاية شمال بغداد” التابعة لفلول داعش الإرهابي في محافظة الأنبار".وأضافت، أنه "جاء ذلك بعملية أمنية نوعية قامت بها القوة بناء على معلومات استخبارية، حيث تمكنت من إلقاء القبض على مفارز الاغتيالات بما يسمى (ولاية شمال بغداد) التابعة لفلول داعش الإرهابي بواسطة كمين محكم في مدخل محافظة الأنبار (سيطرة التحدي)".

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