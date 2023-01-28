إيطاليا تبرم صفقة غاز مع ليبيا بـ 8 مليارات دولار

2023/01/28 | 19:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، طرابلس، السبت، لإبرام صفقة غاز بقيمة ثمانية مليارات دولار تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا على الرغم من تدهور الوضع الأمني والفوضى السياسية في ليبيا.

واجتمعت ميلوني بعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس، قبل توقيع اتفاق الطاقة، لإجراء محادثات ركزت أيضا على الهجرة عبر البحر المتوسط.

وخلال توقيع الاتفاق، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالسي إنه سيجري ضخ استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار في تطوير قطاع الغاز، وكذلك في الطاقة الشمسية ومشاريع لالتقاط الكربون.

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