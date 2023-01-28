جلد فتيات في الكونغو الديموقراطية بسبب الملابس القصيرة

2023/01/28 | 19:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت نساء وفتيات مؤخرًا للجلد على أيدي عناصر ميليشيات في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية لارتدائهنّ ملابس قصيرة أو سراويل، حسبما أفادت الحكومة التي تعهّدت بفرض عقوبات.

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