2023/01/28 | 19:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، إعادة فتح شوارع منطقة الحرية، ورفع الكتل الكونكريتية والثكنات العسكرية، بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد.وذكرت الامانة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنه “تنفيذاً لتوجيهات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتنسيق مع عمليات بغداد..



امانة بغداد تفتتح شوارع مغلقة في الحرية المركز الخبري الوطني.

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