2023/01/28 | 19:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اعتقال اثنان مشتبه بهما ويواجهان تهمًا جنائية حاليًا، بعد أن اقتحما سيارة سائق توصيل وهدداه بسلاح ناري في ولاية فلوريدا، وسرقا طرودًا وأغراضًا شخصية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتحما سيارته وهدداه بالسلاح.. مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة سائق توصيل في فلوريدا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتحما سيارته وهدداه بالسلاح.. مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة سائق توصيل في فلوريدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).