2023/01/28 | 19:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zQ7VJ1SyCqo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شريط أصفر | جريمة قتل فارق بها الضحية الحياة بأطلاق نار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شريط أصفر | جريمة قتل فارق بها الضحية الحياة بأطلاق نار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).