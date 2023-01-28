2023/01/28 | 19:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qaijD3lisIA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بيع وشراء سيارة عبر مواقع التواصل يتحول إلى جريمة قتل تفجع الصويرة #واسط) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بيع وشراء سيارة عبر مواقع التواصل يتحول إلى جريمة قتل تفجع الصويرة #واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).