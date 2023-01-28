كردستان تعتمد نظاماً جديداً لرصد المخالفات في الطرق السريعة

2023/01/28 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

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تعتزم حكومة إقليم كردستان تعميم كاميرات رصد السرعة بنظام "نقطة إلى نقطة" في الطرق السريعة للحد من المخالفات وحوادث السير.

ودخل النظام الجديد حيز التنفيذ في جزء من الطرق السريعة في أربيل والسليمانية، ومن المقرر تعميمه في المحافظات والإدارات المستقلة كافة.

ويتولى النظام الجديد احتساب متوسط سرعة السيارة عن طريق تحديد الوقت المستغرق بين نقطتين.



وتُسجل المخالفة إذا تجاوز السائق الحد الأقصى لمتوسط السرعة.

وقال المتحدث باسم مديرية مرور أربيل فاضل حاجي للموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان، إن "النظام الجديد يهدف إلى تنظيم حركة المرور والحد من حوادث السير والضحايا، وتدريب السائقين على كيفية سلك الطرق بأمان وتحضر".

وأشار إلى أن نظام "نقطة إلى نقطة" يعد أكثر تطوراً مقارنة بكاميرات المراقبة السابقة، والتي يمكنها فقط التحكم بسرعة السائق عند نقطة واحدة.

وأوضح أن "النظام الجديد سيجعلنا نرى السائق كيف يتصرف بين نقطتين، وهو ما سيظهر ما إذا كان يمتثل للقانون وتعليمات المرور أم لا".

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