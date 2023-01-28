حزب بارزاني يكشف أهداف الاجتماع مع الوطني الكردستاني اليوم

2023/01/28 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم السبت، عن أهداف الاجتماع مع الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "اجتماع اليوم كان على مستوى المكتب السياسي في الحزبين، وهناك اجتماعات قادمة على مستوى الزعامات".

وأضاف أن "الهدف الرئيسي هو تخفيف التوتر والتصريحات الإعلامية وتوحيد جهود القوى الكردية في بغداد وخاصة في ملفات الموازنة وحقوق شعب كردستان".

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