الشريك الفرنسي

2023/01/28 | 20:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عباس الزيدي تحالف الدولة معني بالامر بقدر ماهو الاطار التنسيقي كذلك...

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