2023/01/28 | 20:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: غردت السفيرة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي..المسلة – متابعة...

ظهرت المقالة ترحب بإعادة العلاقات بين الأحزاب الكردية أولاً على المسلة.

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