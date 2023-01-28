2023/01/28 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، عن ضبط ٥ حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في مدخل بغداد الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ انه”بإشراف مدير عام الجمارك شاكر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الگمارك تضبط 5 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد شمال بغداد المركز الخبري الوطني.

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