بعد أدائه القوي في المونديال.. المغربي أوناحي إلى مرسيليا

2023/01/28 | 20:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم، السبت، أنه توصل إلى "اتفاق مبدئي مع نادي أنجيه" لضم لاعب الوسط الدولي المغربي، عزّ الدين أوناحي "بشكل نهائي".

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