بعد نهش 9 اطفال.. تشكيل لجنتين لمكافحة الكلاب السائبة في الموصل

2023/01/28 | 20:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اوعز محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم السبت، بتشكيل لجنتين لمكافحة الكلاب السائبة في الموصل.

وذكر بيان لمكتبه، ان :”الجبوري اوعز بتشكيل لجنتين لمكافحة الكلاب السائبة في جانبي مدينة الموصل”.واضاف “حيث باشرت اللجنتان بالعمل اليومي المكثف لإزالة خطر الكلاب السائبة وسوف تستقبل اللجان شكاوى المواطنين لغرض تحديد الأولويات في عمل اللجان”.في حادثة هي الأعنف، وفق روايات شهود العيان، هاجمت كلاب ضالة أطفالا صغار، الأحد، ونهشت أجسادهم في مدينة الموصل، في حادثة تسلط الضوء على تنامي خطورة ظاهرة الكلاب السائبة على السكان.ووصف رواد مواقع التواصل الحادثة بـ”الفاجعة”، داعين إلى ضرورة وضع حد فوري لتفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وسط المدينة وأحيائها، لكونها تهاجم السكان وتلاحقهم أحيانا.وقال مسؤول قسم الطوارىء في مستشفى الموصل العام فهد سعود، في تصريح صحفي، إن الإصابات تتراوح بين المتوسطة والشديدة، حيث استقبلنا بحدود العاشرة من صباح الاحد الماضي، 9 أطفال تعرضوا لعض ونهش عنيف، بينها 3 حالات حرجة جدا، فيما الحالات الأخرى أيضا هي إصابات متوسطة بحاجة للمراقبة والإشراف الطبي.

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