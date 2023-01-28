2023/01/28 | 20:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل رجل على يد زوجته وابنهما شرقي بغداد والشرطة تلاحقهما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/28 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل رجل على يد زوجته وابنهما شرقي بغداد والشرطة تلاحقهما) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل رجل على يد زوجته وابنهما شرقي بغداد والشرطة تلاحقهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).