بعد تألقه في كأس العالم.. مارسيليا يستحوذ على خدمات المغربي عز الدين أوناحي

2023/01/28 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء السبت، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عن توصله إلى اتفاقٍ مبدئي مع نظيره أنجيه، يقضي بانتقال اللاعب المغربي عز الدين أوناحي إلى صفوف الفريق.

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