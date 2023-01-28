2023/01/28 | 20:30 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع المدير التنفيذي لجمعية مسؤولة عن تنسيق أعداد المشردين في مترو فانكوفر و 20 مجتمعًا آخر في جميع أنحاء المقاطعة أنهم سيلاحظون زيادة هذا العام في الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع وفي الملاجئ.استند ستيفن دي سوزا من جمعية خدمات التشرد في كولومبيا البريطانية إلى هذا التنبؤ على تأثير الوباء على الاقتصاد، وفقدان الوظائف، والتضخم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بارتفاع عدد المشردين في بريتش كولومبيا، وهذه هي الأسباب شبكة القيقب الدولية.

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