تربية صلاح الدين: سحب يد معلم ضرب تلميذا بالخاتم وثقب جمجمته

2023/01/28 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن مدير عام تربية صلاح الدين أمجد طلمس، سحب يد معلم تسبب بثقب جمجمة طالب، بالضرب باستخدام الخاتم، في مدرسة بقرية البوفيزي شرق قضاء الدجيل.

وقال طلمس في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه قرر "سحب يد معلم مدرسة المقصود الابتدائية، من التدريس، بعد ضربه التلميذ زياد حسين ياسين في الصف الثالث الابتدائي على رأسه".

ووجه بـ"فتح تحقيق عاجل معه تُعلن نتائجه خلال ثلاثة أيام".

فيما أشار مراسل (بغداد اليوم) إلى إن التلميذ زياد حسين ياسين، طالب في الصف الثالث الابتدائي، تعرض للضرب على رأسه من قبل المعلم باستخدام الخاتم، ما تسبب بثقب في الجمجمة، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

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