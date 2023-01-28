2023/01/28 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فاز محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم السبت، كافضل محافظ في استطلاع أجرته وكالة موازين.

وتسلم التميمي مهامه في منصب محافظ ديالى منذ العام 2015.

واجرت وكالة موازين خلال الشهر الماضي استطلاعا لاختيار افضل مؤسسة وشخصية اعلامية ومقدم برامج ومحافظ وسياسي، فيما سلمت الجوائز للفائزين اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى مثنى التميمي يفوز كافضل محافظ في استطلاع لموازين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى مثنى التميمي يفوز كافضل محافظ في استطلاع لموازين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).