بيان من الخارجية العراقية حول أحداث القدس الأخيرة

2023/01/28 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابيّ الذي وقع في مدينة القدس، وأسفر عن إستشهاد وإصابة عددٍ من المواطنين الفلسطينيين.

واكدت الوزارة في بيان صحفي عن “تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها”.

واضافت “نجدّدُ موقفنا الثابت والمبدئيّ من القضيَّة الفلسطينيَّة، التي كانت ولاتزال قضيَّة مُحوريَّة”.

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