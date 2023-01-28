نائب: طرحنا على السوداني خطة تشكيل” قوة حمرين” لدعم امن اكثر من 100 الف نسمة

2023/01/28 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب مضر الكروي، السبت، عن طرح خطة تشكيل قوة حمرين لدعم امن اكثر من 100 الف نسمة.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “امن مدن حوض حمرين وقراها في ديالى اولوية خاصة مع وجود نشاط في بعض المناطق وتكرار مسلسل الخروقات التي تؤدي الى سقوط ضحايا”.

واضاف، انه “تم طرح خطة منهجية على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل تشكيل قوة حشد من اهالي المناطق والقرى المحررة في حمرين وقراها سواء في جلولاء او محيطها او بقية المناطق الاخرى التي تشكل اسوار في مواجهة نشاط الخلايا النائمة خاصة قرى شيخ بابا وام الحنطة وغيرها”.

واشار الى ان “الخطة ستؤدي الى تعزيز امن اكثر من 100 الف نسمة وتسهم في ارساء الاستقرار من خلال تدعيم خطوط الصد وتفعيل الجهد الاستخباري”، لافتا الى ان “موافقة السوداني مهمة جدا وستدفع الى الامور الى المزيد من الاستقرار”.

وعانت مدن وقرى حمرين من خروقات متكررة في الاشهر الماضية بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي.

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