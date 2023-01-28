2023/01/28 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QeFNV_fyyxQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة بغداد تحت مجهر اختبار التسعين | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة بغداد تحت مجهر اختبار التسعين | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).