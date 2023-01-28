بالاشتراك مع والدته.. شخص يقتل والده شرقي بغداد

2023/01/28 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم السبت، بأقدام شخص على قتل والده بأالاشتراك مع والدته نتيجة خلافات عائلية.

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