إدانة صحافية إيرانية دون محاكمة بسبب مقابلة مع والد أميني

2023/01/28 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحافية إيرانية، السبت، صدور حُكم عليها دون جلسة استماع بعدما أوقفت على خلفية إجرائها مقابلة مع والد مهسا أميني، التي أشعلت وفاتها احتجاجات مستمرة.

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