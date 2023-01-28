2023/01/28 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجيَّة العراقيَّة تدين الهجوم الإرهابيّ الذي وقع في مدينة القدس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجيَّة العراقيَّة تدين الهجوم الإرهابيّ الذي وقع في مدينة القدس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجيَّة العراقيَّة تدين الهجوم الإرهابيّ الذي وقع في مدينة القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).