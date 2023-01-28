توب 5: تحذيرات عربية من

2023/01/28 | 21:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تحذيرات دول عربية من "تصعيد خطير" بعد حوادث إطلاق نار في القدس، ومقتل سعودي على يد أمريكية، وتقطع السبل بخمسة مواطنين روس في مطار كوري جنوبي منذ شهور، وآخر لحظات في حياة شاب أمريكي قبل مقتله على يد الشرطة، وصولا إلى استحواذ مارسيليا على خدمات المغربي عز الدين أوناحي..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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